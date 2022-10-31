При обстреле Петровского района Донецка ВСУ получила ранения женщина

Пострадавшую доставили в городскую больницу №14

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины Петровского района Донецка. Об этом в понедельник сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"Украинские боевики нанесли удар по Петровскому району города. По улице Магнитной ранена женщина 1935 года рождения. Доставлена в городскую больницу №14", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее в Минугля ДНР сообщили, что ВСУ подвергли артобстрелу Петровский район города. В результате без света остались 2,5 тыс. абонентов.