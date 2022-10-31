31 октября, 14:35,
обновлено 31 октября, 14:45
Военная операция на Украине

В результате обстрела Кременной в ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина

По населенному пункту попали три снаряда

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Женщина погибла в Кременной в Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел [в] 12:00 по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия (три снаряда). В результате обстрела погибла женщина 1939 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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