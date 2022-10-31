В результате обстрела Кременной в ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина

По населенному пункту попали три снаряда

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Женщина погибла в Кременной в Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел [в] 12:00 по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия (три снаряда). В результате обстрела погибла женщина 1939 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.