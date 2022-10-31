Суд в Норвегии решил освободить из-под стражи бизнесмена Андрея Якунина

Его задержали 17 октября

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. /ТАСС/. Окружной суд в Норвегии постановил освободить бизнесмена Андрея Якунина, задержанного 17 октября за проведение фотосъемки с использованием беспилотника на Шпицбергене. Об этом в понедельник сообщила Норвежская государственная телерадиокомпания.

27 октября апелляционный суд норвежского Холугаланда рассмотрел апелляцию стороны обвинения и пересмотрел решение освободить предпринимателя из-под стражи. Защита представила свои доводы в пользу отсутствия состава преступления в факте запуска дрона, и "суд согласился с этим", постановив отпустить подозреваемого. После этого сторона обвинения опротестовала решение об освобождении Якунина.

Андрей Якунин был задержан 17 октября в Хаммерфесте за проведение фотосъемки с использованием беспилотника, что власти сочли нарушением законодательства, в том числе требований санкций против РФ. Бизнесмен находится в тюрьме Тромсё.