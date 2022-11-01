В ГРО "ПетербургГаз" назвали причину взрыва в Колпино

По информации организации, произошла разгерметизация подземного газопровода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Причиной взрыва, произошедшего в понедельник в петербургском ЖК "Новое Колпино", по предварительным данным, стала разгерметизация подземного газопровода, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГРО "ПетербургГаз".

"По предварительной информации при проведении пневматических испытаний произошла разгерметизация подземного газопровода среднего давления. До ближайшего жилого дома более 150 м. По предварительной информации пострадавших нет. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщила ранее пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, 31 октября в 21:53 поступило сообщение о происшествии по адресу: Колпинский район, ул. Севастьянова, дом 24. "Произошел дефект газовой трубы. Газовая труба перекрыта сотрудниками ГРО "ПетербургГаз". Сотрудниками МЧС обеспечивается безопасность на месте происшествия. Сведения о пострадавших не поступали", - сказали в ведомстве. В пресс-службе также добавили, что на месте происшествия от МЧС: девять единиц техники и 45 человек личного состава.

По информации очевидцев, около 22:00 в понедельник местные жители услышали похожий на взрыв звук и почувствовали запах газа. По сообщению местных СМИ, в результате инцидента повреждены около 30 припаркованных машин, в доме также выбиты стекла в окнах.