1 ноября, 02:00

Грузовое судно под флагом Панамы затонуло в районе Тайваня

Без вести пропали 12 человек

ШАНХАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Шедшее под флагом Панамы и перевозившее цемент грузовое судно затонуло к западу от острова Тайвань. Как сообщает во вторник Центральное телевидение Китая, 12 человек считаются пропавшими без вести.

ЧП произошло в понедельник вечером в акватории города Чжанхуа. Причиной затопления, согласно данным местных властей, стали технические проблемы с главным двигателем.

На момент аварии на борту находилось 17 человек. Пятерым из них удалось спастись, они были подобраны находящимися рядом судами. В район ЧП направлены тайваньские патрульные корабли для проведения поисково-спасательной операции. 

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ПанамаКитай
© Информационное агентство ТАСС
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