В результате шторма "Налджи" на Филиппинах погибли 110 человек

Стихия затронула более 2,41 млн человек

БАНГКОК, 1 ноября. /ТАСС/. Более 2,41 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины. Согласно опубликованному во вторник отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 110 человек.

По данным ведомства, 865,9 тыс. перемещенных лиц находятся в 2,72 тыс. эвакуационных центрах. Более 347,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 101 человек получил различные травмы, 33 числятся пропавшими без вести.

Шторм повредил 5,03 тыс. домов и уничтожил 1,5 тыс. Ущерб, нанесенный 55 инфраструктурным объектам, оценивается в 760,3 млн песо ($13,04 млн). В результате удара стихии повреждены 422 дороги и 101 мост. В 294 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 140 оно уже восстановлено, в 41 муниципалитете остаются проблемы со связью, в 12 - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 670 учебных заведениях и работа на 230 предприятиях. В 160 городах и муниципалитетах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 1,3 млрд песо ($22,37 млн). На оказание помощи правительством уже выделено 50,3 млн песо ($865,8 тыс.).

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей были заранее эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. 30 октября шторм покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября - зону филиппинской ответственности.

Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.