Число погибших в давке в Сеуле выросло до 156

По последним данным, число пострадавших составляет 151

СЕУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Количество погибших в результате давки в районе Итхэвон в центре Сеула выросло до 156. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.

Среди жертв трагедии 26 иностранцев из 14 стран, включая Китай и Россию. По данным посольства РФ в Сеуле, в давке погибли четыре гражданки России.

По последним данным, число пострадавших составляет 151. Из 40 госпитализированных состояние 29 оценивается как тяжелое.

Район Итхэвон известен как один из центров ночной жизни Сеула. Десятки тысяч молодых людей 29 октября отправились в этот район праздновать Хэллоуин, который впервые за три года отмечался без антиковидных ограничительных мер. Давка началась в одном из узких переулков, ширина которого составляла примерно 4 метра.

Это крупнейшая трагедия в Республике Корея с 2014 года, когда затонул паром "Севоль". Тогда погибли 304 человека, в основном школьники. События в Итхэвоне названы крупнейшим по числу жертв инцидентом с давкой в истории Южной Кореи.