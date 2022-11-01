В Татарске сбитого депутатом ребенка доставят вертолетом санавиации в Новосибирск

Сейчас ребенку оказывают помощь в районной больнице

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Вертолет санавиации доставит в Новосибирскую областную клиническую больницу (ОКБ) шестилетнего мальчика, которого на автомобиле сбил депутат Татарского района региона. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр здравоохранения области Константин Хальзов.

Накануне состояние мальчика оценивалось как стабильно тяжелое, он находился в реанимации центральной районной больницы.

"Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь. Оперативное лечение ему было не показано, он находился в отделении реанимации. Коллегиально был поставлен под наблюдение службы санавиации областной клинической больницы. По стабилизации состояния сегодня пациент будет переведен в областную клиническую больницу службой санитарной авиации, вертолетом Ми-8", - сказал Хальзов.

Он отметил, что сейчас ребенку оказывают помощь в районной больнице.

В воскресенье депутат от партии "Единая Россия" совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов на машине сбил ребенка и покинул место ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности" ( ст. 125 УК РФ). Также по факту происшествия сотрудниками органов внутренних дел возбуждено два административных дела по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП" (статьи 12.24 и 12.27 КоАП соответственно).