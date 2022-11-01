Посольство РФ содействует в организации перевозки тел погибших в давке в Сеуле россиянок

Заведующий консульским отделом посольства Денис Абдрашиков отметил, что информации о новых пострадавших гражданах России в посольстве нет

СЕУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Республике Корея оказывает активное содействие в организации транспортировки тел россиянок, погибших в результате давки в Сеуле. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС рассказал заведующий консульским отделом посольства Денис Абдрашиков.

"Посольство оказывает содействие в организации перевозки тел, решении финансового вопроса", - сказал он. Абдрашиков пояснил, что, по информации, полученной от южнокорейской стороны, она готова взять на себя расходы, билеты технически приобретают ритуальные агентства. Посольство находится в плотном контакте с родственниками погибших.

Дипломат добавил, что информация о новых пострадавших гражданах России в посольство не поступала.

По последним данным, число жертв давки, возникшей в центре Сеула (в районе Итхэвон) во время празднования Хеллоуина, выросло до 156. Погибли по меньшей мере 26 иностранцев из 14 государств. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в понедельник заявил, что правительство окажет семьям погибших иностранцев помощь, равноценную предоставляемой родственникам граждан республики.