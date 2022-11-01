Жителя Хакасии задержали за перевоз 14 тонн контрафактного спирта

Продукция доставлялась из Кемеровской области

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Житель Абакана, который пытался вывезти из Кемеровской области 14 тонн контрафактного спирта, задержан в Хакасии, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

"В Хакасии пресечен межрегиональный канал поставки немаркированной спиртосодержащей продукции. Задержан житель Абакана, намеревавшийся ввезти в регион 14 тонн контрафактного спирта. Продукция доставлялась из Кемеровской области и предназначалась для последующего сбыта на территории республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится исследование изъятой продукции, а также устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Всего с августа 2022 года сотрудниками управления ФСБ РФ по региону изъято из незаконного оборота более 30 тонн немаркированной спиртосодержащей продукции.