В селе Железный Порт на Херсонщине обнаружили более 20 тыс. патронов

По факту обнаружения патронов проводится проверка

ХЕРСОН, 1 ноября. /ТАСС/. Полицейские изъяли более 20 тыс. патронов на базе отдыха в селе Железный Порт в Херсонской области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале областного главка МВД.

"В с. Железный Порт сотрудники полиции Голопристанского муниципального округа на территории базы отдыха, ранее принадлежащей местному жителю <...> было обнаружено и изъято 21 600 патронов калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.

По факту обнаружения патронов проводится проверка. По информации правоохранительных органов, бывший владелец базы отдыха в настоящее время находится в Германии.