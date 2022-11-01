На Звенигородском шоссе в ДТП пострадал ребенок

Три машины столкнулись в районе дома 13

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ребенок, который находился в такси, пострадал при столкновении трех машин на Звенигородском шоссе в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Звенигородском шоссе в районе дома 13 произошло столкновение трех транспортных средств, пострадал пассажир такси - ребенок", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что движение в сторону центра на Звенигородской эстакаде осуществляется по двум полосам из трех из-за ДТП. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточнялись.