1 ноября, 11:11

Сообщения о минировании школ и детсадов Биробиджана не подтвердились

Обследование зданий проводили взрывотехники и кинологи

ТАСС, 1 ноября. Сообщения о минировании школ и детских садов Биробиджана - ключевого города Еврейской автономной области - не подтвердились. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник.

"Все учреждения проверили, ничего не обнаружили. Руководители на руки получили соответствующие акты", - сообщили в пресс-службе.

Ранее детей и персонал из школ и детских садов Биробиджана эвакуировали после сообщений о минировании учреждений. Обследование зданий проводили взрывотехники и кинологи. 

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