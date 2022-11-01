На Тайване зафиксировали третье за день землетрясение

Его магнитуда составила 5,7

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник в акватории к северо-востоку от Тайваня, оно стало третьим подземным толчком за день. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова.

Землетрясение было зарегистрировано в 16:30 по местному времени (11:30 мск). Его эпицентр находился в 78,4 км к востоку от уезда Илань, а очаг залегал на глубине 108,7 километров. Сильнее всего подземный толчок ощущался в уездах Илань и Хуалянь Данных о пострадавших или ущербе не поступало.

Ранее в первой половине дня на Тайване было зафиксировано еще два землетрясения с магнитудой 4,4 и 4,1 соответственно. Подземные толчки произошли в уездах Тайдун и Хуалянь.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.