В Новосибирске загорелся склад на площади 150 кв. м

В здании в Калининском районе города горит кровля, в тушении пожара задействованы 48 человек и 14 единиц техники

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Пожар начался в складском помещении в Калининском районе Новосибирска, горит кровля на площади 150 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В 00:51 (20:51 мск 1 ноября - прим. ТАСС) поступило сообщение о пожаре в складском помещении в Калининском районе города Новосибирска. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела кровля здания. Площадь пожара составляет 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении принимают участие 48 человек и 14 единиц техники.