Голландский журналист считает, что суд по делу MH17 может оправдать Пулатова

По мнению Эрика ван де Бейка, суд также может признать виновными трех других обвиняемых в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года

ГААГА, 1 ноября. /ТАСС/. Голландский суд может оправдать Олега Пулатова и признать виновными трех других обвиняемых в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Такое мнение высказал во вторник в беседе с ТАСС голландский журналист и автор книги о трагедии Эрик ван де Бейк.

По его мнению, прокуратура не предоставила убедительных, а уж тем более неопровержимых доказательств того, что четверо проходящих по делу виновны в трагедии. В то же время, считает журналист, правительство Нидерландов, средства массовой информации и представители голландских родственников погибших оказали огромное давление на суд, чтобы тот вынес обвинительный приговор. "Но есть и давление со стороны адвокатов Олега Пулатова, - обратил внимание ван де Бейк. - Если суд признает всех четверых виновными, то Пулатов, вероятно, подаст апелляцию. Поэтому самым простым выходом для суда будет оправдание Пулатова и вынесение обвинительного приговора в отношении трех других человек. Именно так, я думаю, и произойдет".

Журналист внимательно следил за судебным процессом и посетил (либо лично, либо виртуально по онлайн-трансляции) все 68 заседаний, прошедших в рамках рассмотрения дела. Кроме того, в начале 2021 года он опубликовал книгу MH17: de onderste steen, которая основана на более чем 2 тыс. источниках, среди которых материалы судебного дела, документы, в том числе конфиденциальные, стенограммы дебатов в голландском парламенте и интервью.

Без убедительных доказательств

По мнению ван де Бейка, прокуратура не предоставила "убедительных, а уж тем более неопровержимых доказательств того, что четверо являются виновными в трагедии". В частности, много неясностей сохраняется вокруг самого зенитного ракетного комплекса. Из документов Службы военной разведки и безопасности Нидерландов следует, что западные спецслужбы не зафиксировали российских "Буков" на востоке Украины, заметил он. А Нидерландский институт судебной экспертизы не смог дать однозначного заключения, что "Бук", который фигурирует на представленных прокуратурой в качестве доказательств кадрах, является российским. Лишь в докладе национальной полиции утверждается, что комплекс принадлежал России. "Адвокаты Пулатова резко раскритиковали данное полицейское расследование, приведя очень убедительные аргументы, - отметил журналист. - Но прокуратура не предприняла никаких усилий, чтобы ответить на эту критику". И даже если на территории, подконтрольной повстанцами, находился российский "Бук", нет убедительных доказательств того, что именно из него был сбит Boeing, добавил журналист. "С тем же успехом это могла быть украинская система ПВО", - полагает он.

Журналист также напомнил, что на пресс-конференции 24 мая 2018 года Совместная следственная группа (ССГ) продемонстрировала сопло и корпус ракеты, которой мог быть сбит Boeing. По данным Минобороны РФ, эти элементы относились к ракете, которая была поставлена в подразделение ПВО Украины в декабре 1986 года. Однако голландская прокуратура исключила их из списка доказательств, указав в качестве предлога невозможность установить, когда и как именно сопло и корпус оказались в этом районе.

По данным ССГ, рейс MH17 был поражен ракетой с боевой частью 9Н314М. "Эта боевая часть содержит 1 870 поражающих элементов в форме бабочки, - отметил Эрик ван де Бейк. - Однако их было найдено всего два: в самолете и теле капитана. В обшивке MH17 не было обнаружено отверстий в форме бабочки, и это очень странно, поскольку эксперименты ССГ и российского концерна "Алмаз-Антей" показали, что такие отверстия должны быть видны". "Наконец, четверо человек, в отношении которых выдвинуты обвинения, не подозреваются в том, что "нажали на кнопку" или отдали соответствующий приказ, - подчеркнул он. - Их подозревают в том, что они попросили комплекс и способствовали его транспортировке и обеспечению безопасности. А основные организаторы так и остаются неизвестными".

Остаются вопросы и к родственникам

Вызывает вопросы и тот факт, что голландские родственники погибших не присоединились к германским родственникам, которые судятся с украинским правительством в ЕСПЧ из-за того, что оно не закрыло воздушное пространство. "Из документов, которые мне удалось получить, я узнал, что родственникам была предложена специальная схема для того, чтобы подать в суд на Россию, - заметил ван де Бейк. - Таких схем не было предложено для того, чтобы подать в суд на Украину".

Более того, заметил он, родственникам советовали не подавать в суд на Украину, потому что голландские следователи зависят от своих украинских коллег из ССГ в деле привлечения к ответственности тех, кто сбил рейс MH17.

Чуть больше двух недель до вердикта

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ.

Процесс проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката. Для всех обвиняемых прокуратура потребовала пожизненного заключения. Адвокаты родственников погибших также добиваются материальной компенсации для своих клиентов. Прения сторон завершили 10 июня выступлением защиты, которая требует оправдания своего клиента. Оглашение решения по делу назначено на 17 ноября. Слушания займут половину дня и начнутся в 13:30 по местному времени (15:30 мск).

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.