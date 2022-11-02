СМИ: поисковики обнаружили в Мексике более 50 мешков с человеческими останками

Пока нет данных о том, о каком числе жертв преступных сообществ может идти речь

МЕХИКО, 2 ноября. /ТАСС/. Участники организации Hasta Encontrar, ведущей поиск пропавших без вести, обнаружили 52 мешка с человеческими останками в Ирапуато в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета La Jornada.

Пока неизвестно, о каком числе жертв орудующих в регионе преступных сообществ может идти речь. Правоохранительные органы пока не прокомментировали случившееся. Ранее в девяти муниципалитетах Гуанахуато в тайных захоронениях нашли тела более 370 человек, из которых удалось опознать порядка 300.

Согласно официальным подсчетам, число пропавших без вести в Мексике с 1964 года превысило 100 тыс. человек.

По данным властей, в 2021 году в Гуанахуато жертвами насилия стали свыше 3,5 тыс. человек - более 10% от общего числа погибших в масштабах республики. По этому показателю регион занял первое место в Мексике. Для сравнения, в южном штате Юкатан в прошлом году зарегистрировали 42 убийства.