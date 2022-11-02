Главу отдела Ростехнадзора в Кузбассе осудили на семь лет за взятки

Также он обязан выплатить 4,5 млн рублей штрафа

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Бывшего начальника Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора в Кузбассе осудили на семь лет колонии строгого режима за получение взяток от угольщиков, в том числе в виде личного автомобиля с водителем. Взамен он не наказывал предприятия за нарушения в работе, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

"Установлено, что обвиняемый предложил представителю угольного предприятия передать ему в безвозмездное пользование автомобиль с личным водителем за бездействие в случае выявления нарушений, допущенных при ведении горных работ. Руководитель согласился и предоставлял чиновнику автомобиль. Кроме того, обвиняемый за общее покровительство и непринятие мер по фактам нарушений в сфере промышленной безопасности от руководителя другого угольного предприятия получил денежные средства в размере 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме лишения свободы, приговором суда 49-летнему экс-чиновнику в течение девяти лет запрещено работать на госслужбе, также он обязан выплатить 4,5 млн рублей штрафа.

Уголовное дело было возбуждено по результатам масштабных прокурорских проверок, которые начались в Кузбассе в 2021 году после аварии на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек. Причиной ЧП стали многочисленные нарушения требований промышленной безопасности.

В настоящий момент известно еще как минимум о трех уголовных делах, фигурантами которых являются работники Ростехнадзора в Кузбассе. Двое обвиняются в халатности и формальном проведении проверок без фактического спуска в шахту "Листвяжная". Также расследуется дело о получении сотрудниками ведомства взяток от руководства "Листвяжной" за непринятие мер реагирования по фактам нарушений промышленной безопасности. Кроме того, экс-начальник Новокузнецкого управления Ростехнадзора в Кемеровской области, как и его бывший коллега из Белово, обвиняется в получении взятки автомобилем от угольщиков.