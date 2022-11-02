В Приморье из-за аварии на сетях без отопления остались жители 14 многоквартирных домов

Ремонтные работы планируют завершить до конца дня

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Жители 14 многоквартирных домов в одном из центральных районов Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварии на теплотрассе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании.

"Во Владивостоке в районе ул. Станюковича в 11:00 (4:00 мск) произошло повреждение трубопровода. Специалисты Приморских тепловых сетей незамедлительно выехали на место и произвели отключение поврежденного участка. В настоящее время ведутся оперативные ремонтные работы, которые планируют завершить до конца дня, чтобы вернуть горячее водоснабжение и отопление жителям 14 близлежащих жилых домов", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в отключенных от отопления домах живет около 600 человек.

Во Владивостоке плюс 7 градусов, в ночные часы похолодает до плюс 3 градусов, скорость ветра составляет 3 м/с.