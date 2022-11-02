Против главврача хакасской больницы возбудили дело об ущербе республике в 22,6 млн рублей

Он подозревается в превышении должностных полномочий

ТАСС, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили против главного врача Саяногорской межрайонной больницы в Хакасии, подозреваемого в превышении должностных полномочий с ущербом в 22,6 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

"Главврачом больницы в ноябре 2020 года без проведения экспертизы незаконно осуществлена приемка рентгеновского комплекса "ОКО", поставленного ООО "Медтрейд" с нарушениями оговоренных в контракте условий. Они послужили основанием для удовлетворения Арбитражным судом Хакасии иска компании-поставщика о взыскании задолженности по контракту и неустойке, в результате чего республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму 22,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ ("Превышение должностных полномочий").

Ранее следственным управлением СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") в связи с выявленными фактами незаконного получения выплат за фиктивное проведение медицинских обследований в этой больнице.