В результате шторма "Налджи" на Филиппинах погиб 121 человек

Всего стихией затронуты более 3,18 млн человек

БАНГКОК, 2 ноября. /ТАСС/. Более 3,18 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины. Согласно опубликованному в среду отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвой удара стихии стал 121 человек.

По данным ведомства, 869,2 тыс. перемещенных лиц находятся в 2,9 тыс. эвакуационных центров. Более 347,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 103 человека получили различные травмы, 36 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано более 1,33 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 9,19 тыс. домов и уничтожил 2,1 тыс. Ущерб, нанесенный 141 инфраструктурному объекту, оценивается в 896,8 млн песо ($15,4 млн). В результате удара стихии повреждены 480 дорог и 121 мост. В 297 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 149 оно уже восстановлено, в 41 муниципалитете остаются проблемы со связью, в 12 - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 659 учебных заведениях и работа на 230 предприятиях. В 164 городах и муниципалитетах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 1,28 млрд песо ($21,99 млн). На оказание помощи правительством уже выделено 71,59 млн песо ($1,22 млн).

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей были заранее эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. 30 октября шторм покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября - зону филиппинской ответственности. Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.