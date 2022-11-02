Экс-министр здравоохранения Алтая и его помощник получили по 10 лет колонии за коррупцию

Также они обязаны выплатить штраф 15 млн рублей

ТАСС, 2 ноября. Горно-Алтайский городской суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову, виновным в получении взяток на общую сумму более 16 млн рублей. Они получили по 10 лет колонии строгого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ по региону.

"Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 15 млн рублей и с лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в период с апреля 2020 года по январь 2021 года Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали от руководителей пяти коммерческих организаций взятки в качестве вознаграждения за заключение прямых госконтрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, а также за способствование заключению с ними контрактов на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики.

Мужчины признаны виновными по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Экс-чиновники взяты под стражу в зале суда. Преступления выявлены в тесном взаимодействии с оперативными подразделения УФСБ РФ по региону.

Дела в отношении Коваленко и Туюнчекова были возбуждены весной 2021 года. Они получили широкий общественный резонанс, так как были связаны с закупом средств индивидуальной защиты в период пандемии. После возбуждения дел глава Республики Алтай Олег Хорохордин отправил Коваленко в отставку в связи с утратой доверия. Все руководители коммерческих организаций, дававшие взятки, осуждены ранее, в том числе приговорены к реальным срокам лишения свободы.