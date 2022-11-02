В Челябинской области возбудили дело после ДТП с автобусом, который перевернулся на трассе

В результате аварии пострадали 24 человека

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Дело о причинении тяжкого вредя здоровью возбудили в Челябинской области, после того как в понедельник на трассе перевернулся автобус, следовавший из Казахстана в Екатеринбург. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-центра региональной прокуратуры.

"В результате ДТП 37-летнему пассажиру автобуса причинены телесные повреждения, которые могут быть квалифицированы как тяжкий вред здоровью. По данному факту следователем СО отдела МВД по Кунашакскому району в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль.

По данным ведомства, 31 октября в 05:50 (03:50 мск) на территории Кунашакского района водитель автобуса при перевозке 22 пассажиров не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение слева по ходу движения, вследствие чего автобус опрокинулся в кювет.

В понедельник со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона сообщалось, что 24 человека пострадали при опрокидывании в кювет автобуса. На месте происшествия работали девять бригад скорой медицинской помощи.