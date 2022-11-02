Число погибших косуль под Курганом возросло до 50

Прокуратура взяла ситуацию на контроль

ТАСС, 2 ноября. Число обнаруженных погибших косуль в Курганской области возросло до 50. Прокуратура региона взяла ситуацию на контроль. Для изучения экспертами произведен дополнительный отбор проб. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Курганской области зафиксировали гибель 30 косуль. Для дополнительных исследований пробы были отправлены во владимирский Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных.

"По поступившему в сентябре текущего года обращению в прокуратуру Далматовского района о массовой гибели косуль с привлечением специалистов Россельхознадзора и управления ветеринарии по Курганской области организована проверка. Установлено, что на территории охотничьего хозяйства в Далматовском районе, начиная с сентября текущего года, отмечается массовый падеж косуль, всего в лесополосах хозяйства обнаружено около 50 погибших животных. <…> По инициативе прокуратуры с целью установления причины гибели животных отобранные материалы направлены на лабораторные исследования в Екатеринбург, Челябинск и Владимир. По поступившим от экспертных организаций заключениям причина гибели животных - сибирской косули - на данный момент не установлена, вместе с тем, данные экспертиз указали на необходимость проведения дополнительных исследований, произведен дополнительный отбор проб, который будет исследован экспертами", - говорится в сообщении.

Ранее в Россельхознадзоре по итогам исследований взятых проб также исключили наличие возбудителей особо опасных и трансграничных заболеваний, в том числе представляющих опасность для населения, сообщив, что в биологическом материале отдельных животных выявлено наличие бактерий, вызывающих клостридиозы и пастереллезы животных, что в совокупности со стресс-факторами (осеннее похолодание, резкое снижение доступности и качества кормовой базы) могло привести к заболеваниям.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области ТАСС сообщали, что с 20 сентября по 23 октября в регионе также зафиксировали 12 случаев непромысловой гибели косуль, все случаи - в Богдановичском районе, который граничит в том числе с Курганской областью.