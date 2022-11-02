У самолета при посадке в аэропорту Иркутска разрушились шасси

В результате инцидента никто не пострадал

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Разрушение пневматических шасси произошло, по предварительным данным, при посадке самолета в аэропорту Иркутска в среду. Никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Произошло разрушение пневматических шасси у самолета при посадке. По предварительным данным, самолет выполнял рейс из Душанбе в Иркутск, на борту были 77 человек. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Причина произошедшего устанавливается. Прокуратура организовала проверку.

В пресс-службе аэропорта Иркутска ТАСС сообщили, что аэродром пока не принимает воздушные суда, так как самолет с поврежденными шасси еще стоит на взлетно-посадочной полосе. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, три самолета - из Усть-Кута, Киренска и Внуково - направлены в Улан-Удэ, два первых должны были прибыть в Иркутск в 17:40 по местному времени (12:40 мск), у третьего указано прибытие в Иркутск в 18:10 по местному времени (13:10 мск).