Экс-депутата парламента Молдавии задержали по подозрению в причастности к краже из банков

Коррупционный скандал, связанный с выводом миллиарда долларов из банковской системы Молдавии, который в стране называют "кражей века", разгорелся в 2015 году

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Пограничная полиция Молдавии задержала на границе с Украиной бывшего депутата парламента Владимира Андронаки, который разыскивается по подозрению в причастности к краже $1 млрд из банков страны.

"Сегодня утром на въезде в страну на КПП "Крива-Мамалига" был задержан Владимир Андронаки. Он доставлен в Антикоррупционную прокуратуру", - говорится в сообщении в телеграм-канале инспектората полиции республики. Андронаки, его супруга и их адвокат были объявлены в розыск в октябре прошлого года. Экс-депутата, который находился за границей, также разыскивали по линии Интерпола.

Коррупционный скандал, связанный с выводом миллиарда долларов из банковской системы Молдавии, который в стране называют "кражей века", разгорелся в 2015 году. Он спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий "Альянс за европейскую интеграцию", которая пользовалась поддержкой США и ЕС, в тюрьме по обвинению в коррупции оказался бывший премьер-министр Владимир Филат. В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства республики провело расследование хищения, говорится, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшиеся банкиром Иланом Шором, осужденным по этому делу в 2017 году. Шор обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию и стать депутатом парламента.

Однако после очередной смены власти в июне 2019 года Шор бежал из страны вместе с лидером входившей в правящий проевропейский альянс Демократической партии, олигархом Владимиром Плахотнюком, которого позже Генеральная прокуратура Молдавии назвала одним из главных организаторов "кражи века" и обвинила в захвате власти в стране. Власти США, где укрылся молдавский олигарх, отказались выдать его. В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. По данным МВД РФ, преступное сообщество, среди организаторов которого был Плахотнюк, в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей.