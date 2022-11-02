В Петербурге возбудили дело после взрыва газа в Колпино

В результате происшествия были повреждены более 30 припаркованных автомобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после разгерметизации подземного газопровода, из-за которого, по предварительным данным, произошел взрыв в Колпино 31 октября. Об этом сообщила служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). По версии следствия, 31 октября 2022 года на пустыре, расположенном у дома номер 28 на улице Севастьянова, произошел срыв заглушки на принадлежащей одной из коммерческих структур трубе подземного газопровода (газ отсутствует ввиду ремонта, труба была заполнена сжатым воздухом), которая, в свою очередь, повредила продувочную свечу на соседней нитке газопровода, что повлекло за собой выброс (без горения) газовых потоков в атмосферу", - говорится в сообщении.

В результате происшествия были повреждены более 30 припаркованных автомобилей. На данный момент сумма ущерба устанавливается. Специалисты провели осмотр места происшествия, изъяли интересующую следствие документацию.

Как сообщила ранее пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, 31 октября в 21:53 поступило сообщение о происшествии по адресу: Колпинский район, улица Севастьянова, дом 24. Сведения о пострадавших не поступали.