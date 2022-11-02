Калининградские таможенники пресекли контрабанду сигарет в страны ЕС

Изъяты немаркированные табачные изделия на сумму 167 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Калининградской областной таможни пресекли деятельность преступной группы, организовавшей схему незаконного вывоза белорусских сигарет в страны Евросоюза. Изъяты немаркированные табачные изделия на сумму 167 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба таможни.

"Таможенники установили, что в 2022 году подозреваемые различными видами транспорта завозили на территорию Калининградской области небольшие партии сигарет под видом товаров народного потребления. Табачную продукцию размещали на складе с целью дальнейшего вывоза из России в Литву через пункт пропуска "Чернышевское". Перемещать незаконный груз планировали под видом российского товара прикрытия под процедурой транзита", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что для конспирации преступной деятельности злоумышленники неоднократно меняли транспортные средства и места хранения продукции, однако в результате оперативно-разыскных мероприятий таможенникам удалось вычислить одну из таких точек. На складе правоохранители обнаружили 3 тыс. коробок с 1,5 млн пачек немаркированных сигарет различных торговых марок и два грузовых транспортных средства, в которых они нелегально перемещались. "Всего изъято табачных изделий на общую сумму 167 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Подозреваемым грозит уголовная ответственность по ч. 2 статьи 200.2 УК РФ ("Незаконное перемещение табачных изделий в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.