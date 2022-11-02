Суд в Москве заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк

Она объявлена в международный розыск

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве дочери философа и публициста Александра Дугина Дарьи Дугиной. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вовк меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции", - сказали в суде.

В Басманном суде Москвы сообщили также, что обвиняемая, находится в международном розыске.

"Обвиняемая находится в международном розыске", - сказала представитель суда.