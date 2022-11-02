С экс-замглавы столичного управления СК Никандрова досрочно сняли судимость

Его осудили за получение взятки от Захария Калашова

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд досрочно снял судимость с бывшего заместителя главы управления СК РФ по Москве Дениса Никандрова, осужденного за получение взятки от Захария Калашова, известного как вор в законе Шакро Молодой. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Таганский суд Москвы отклонил ходатайство Никандрова о досрочном снятии судимости, однако он обжаловал это решение. В итоге Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции, удовлетворив ходатайство Никандрова", - сказали в пресс-службе.

В августе 2018 года Мосгорсуд приговорил Никандрова, обвиняемого в получении взятки, к 5,5 года лишения свободы. Дело слушалось в особом порядке и закрытом режиме из-за наличия сведений, составляющих гостайну. Обвиняемый признал вину и дал показания на других фигурантов дела. В мае 2019 года он был освобожден условно-досрочно.

14 декабря 2015 года на Рочдельской улице возле ресторана Elements в центре Москвы произошла перестрелка. По данным следствия, организованная преступная группа во главе с Андреем Кочуйковым по кличке Итальянец, действуя по поручению Калашова, вымогала 8 млн рублей у владелицы ресторана Жанны Ким. В дальнейшем расследование стрельбы на Рочдельской улице привело к возбуждению целой серии уголовных дел, в том числе в отношении бывших и действующих сотрудников Следственного комитета РФ. Помимо Никандрова, суд приговорил к 12 годам колонии бывшего главу столичного управления СК Александра Дрыманова, экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко получил 14 лет лишения свободы, а экс-глава управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко осужден на 10 лет лишения свободы.