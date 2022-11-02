В Югре пятерых экс-полицейских наркоконтроля приговорили к лишению свободы за преступления

Среди преступлений фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности, подброс наркотиков, похищение человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноября. /ТАСС/. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал пятерых бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Сургуту виновными в серии преступлений, среди которых фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности, подброс наркотиков, похищение человека. Они приговорены к различным срокам лишения свободы, сообщили ТАСС в среду пресс-службе прокуратуры Югры.

"Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывших пяти сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Сургуту. В зависимости от роли и степени участия они приговорены к различным срокам лишения свободы. Четверым соучастникам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 13 до 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Одному из соучастников назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также подсудимым назначены штрафы в размерах от 1 до 1,7 млн рублей и лишение специальных званий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с мая 2017 года по декабрь 2019-го подсудимые совершили фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности путем "подброса" наркотических средств в одежду четырех жителей Сургута. Применили к ним насилие и спецсредства, внесли ложные сведения в официальные документы, дали ложные показания на стадии расследования и в суде, что повлекло незаконное привлечение людей, не причастных к совершению преступлений, к уголовной ответственности. Также они похитили деньги и наркотические вещества у задержанных. "Кроме того летом 2019 года незаконно проникли в жилище жителя Сургута и похитили у него наркотики, которое намеревались сбыть. После этого они насильно посадили потерпевшего в свой автомобиль и вывезли в лесной массив, где вымогали деньги под угрозой привлечения его к уголовной ответственности. В ходе следствия у полицейских было изъято свыше полутора килограммов наркотических средств", - добавил собеседник.

В свою очередь в следственном управлении СК РФ по Югре, ТАСС сообщили, что преступная деятельность злоумышленников пресечена в декабре 2019 года службой собственной безопасности полиции совместно с региональным управлением ФСБ России. С целью сбора доказательственной базы следователями допрошено более 130 человек, проведены очные ставки, обыски, выемки, осмотры территорий, помещений и документов. "Собранные следователями доказательства в объеме более 90 томов исследованы судом при рассмотрении уголовного дела и легли в основу приговора. В зависимости от степени соучастия и роли в преступных действиях они признаны виновными по 11 статьям <...>", - добавил собеседник.