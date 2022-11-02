Один человек пострадал в ДТП с грузовиком, автобусом и такси в центре Москвы

Медицинская помощь понадобилась пассажиру автобуса

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Один человек получил травмы в результате ДТП на улице 1905 года в центре Москвы с участием грузовика, такси и автобуса. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Прибывшие на место сотрудники ОГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве установили, что водитель автомобиля "Камаз" при движении в крайней правой полосе, не снижая скорости, врезался в припаркованный у автобусной остановки легковой автомобиль такси, который по инерции совершил столкновение с пассажирским автобусом", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД сообщили, что в момент аварии в легковом автомобиле находились 34-летняя москвичка и 30-летний водитель - житель Нижегородской области. До прибытия сотрудников полиции водитель грузовика скрылся с места ДТП, пассажирка и водитель такси от полученных травм скончались. Медицинская помощь понадобилась пассажиру автобуса, отметили в главке.

"В настоящее время личность водителя установлена. Проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание и привлечение к ответственности виновника ДТП", - подтвердили в пресс-службе.

Утром в среду на улице 1905 года в районе дома 11 столкнулись коммерческий автобус, грузовой автомобиль и такси. Грузовик врезался в такси и вдавил его в автобус. Водитель грузового автомобиля с места происшествия скрылся. Им оказался гражданин Белоруссии 1995 года рождения. За ним числятся порядка 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения.