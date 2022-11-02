В Башкирии задержали четверых подозреваемых в поджогах на объектах железной дороги

Троим задержанным по 18 лет, еще одному 17 лет

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Суд в Уфе отправил под стражу четверых молодых людей, обвиняемых в покушении на террористический акт. Они подозреваются в поджогах железнодорожных объектов, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

"Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении <…> обвиняемых в покушении на террористический акт, совершение террористических актов группой лиц (ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 205, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Троим задержанным по 18 лет, еще одному 17 лет.

Отмечается, что, по версии следствия, с 18 по 25 октября 2022 года молодые люди совершали террористические акты путем поджогов железнодорожных объектов на территории Калининского района Уфы и Уфимского района республики. 27 октября двое из обвиняемых были задержаны сотрудниками правоохранительных органов при попытке поджога.

"В судебном заседании обвиняемые и его защитники просили избрать более мягкую меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайства следователя, постановив избрать в отношении четверых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 28 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.