2 ноября, 11:52
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Северодонецку

ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Северодонецку - представительство ЛНР в СЦКК. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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