СК РФ предъявил обвинение в убийстве супруги жителю Рязани

Тело потерпевшей и ее украшения обнаружили в пригороде Рязани

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение жителю Рязани Александру Логунову, который в июле прошлого года убил свою супругу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В ГСУ СК России предъявлено обвинение жителю Рязани Александру Логунову. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2021 года Александр Логунов на фоне личной неприязни убил супругу Елену Логунову. Родственникам супруги он сообщил, что она ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения Логуновой возбудили уголовное дело, которое по указанию председателя СК России принято к производству следователем центрального аппарата.

7 октября в пригороде Рязани обнаружено тело потерпевшей и ее украшения. "Принадлежность останков Елене Логуновой подтверждена в ходе проведенных экспертиз. Обнаруженные украшения опознаны близким родственником Логуновой. В ходе дальнейшей работы по уголовному делу и благодаря грамотной тактике производства следственных действий Логунов сообщил об обстоятельствах совершенного им преступления и при проверке показаний на месте указал, где сокрыл тело погибшей. Эти сведения совпали с местом обнаружения останков Елены Логуновой", - сказали в СК.

В конце августа 2022 года в пресс-службе Басманного суда Москвы сообщали, что по ходатайству следствия Логунов арестован до 15 октября по обвинению в преступлении по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов").