СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в школе Рыбинска

На момент совершения преступления детей в школе не было

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в школе Рыбинска Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"2 ноября текущего года в здании одной из школ по улице Баженова города Рыбинска было обнаружено тело 40-летней женщины с признаками насильственной смерти. <…> По данному факту следственными органами СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц с целью сокрытия преступления")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, погибшая женщина - сотрудница школы. В среду она находилась на рабочем месте, к ней пришел 41-летний бывший сожитель. Между ними произошел конфликт, мужчина нанес потерпевшей ножевое ранение. От полученной травмы женщина умерла.

Мужчина также ранил 51-летнюю сотрудницу школы, которая стала свидетелем произошедшего. Ее доставили в больницу. На момент совершения преступления детей в школе не было. По данным пресс-службы прокуратуры Ярославской области, исполняющий обязанности прокурора региона Дмитрий Чумак поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Как ранее сообщала пресс-служба УМВД по Ярославской области, нападавший мужчина также доставлен в больницу с ножевым ранением. Ему будет избрана мера пресечения.