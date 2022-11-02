Следствие просит изменить Раковой и Зуеву меру пресечения на запрет определенных действий

Суд рассмотрит ходатайство на заседании 3 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему заместителю главы Минпросвещения Марине Раковой и ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву с содержания под стражей на запрет определенных действий. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"В Московский городской суд поступило ходатайство следствия об изменении меры пресечения на запрет определенных действий в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и других фигурантов дела. Заседание назначено на 3 ноября в 10:30 мск", - сказала представитель суда.

Кроме этого, в суд поступили ходатайства об изменении меры пресечения другим фигурантам дела: бывшим сотрудникам Фонда новых форм развития образования Максиму Инкину и Евгению Заку, гражданскому супругу Раковой Артуру Стеценко, а также исполнительному директору "Шанинки" Кристине Крючковой. Зуеву и Крючковой ранее мера пресечения была заменена с содержания под стражей на домашний арест. Это произошло после того, как они признали вину.

Также в отдельное производство выделено дело главы научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Натальи Корниенко. Она покинула Россию и находится в розыске. Ректор этого же вуза Владимир Мау также проходил обвиняемым по этому делу, однако в отношении него оно было прекращено в связи с непричастностью к преступлению. В деле два эпизода, один из которых связан с предполагаемым хищением более 20 млн рублей при исполнении договоров между вузом и Фондом новых форм развития образования.