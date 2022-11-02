Суд в Казани заочно арестовал украинских олигархов Коломойского и Боголюбова

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в хищении свыше 800 тыс. тонн нефти на общую сумму более $400 млн

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Вахитовский суд Казани заочно арестовал двух украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по обвинению в хищении более 800 тыс. тонн нефти, сообщили в суде.

"В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Коломойского И. В., 1963 года рождения, и Боголюбова Г. Б., 1962 года рождения, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ", - сообщили в пресс-службе суда.

Согласно предъявленному обвинению с декабря 2006 года по октябрь 2007 года Коломойский и Боголюбов, а также Александр Ярославский и председатель правления ЗАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили более 800 тыс. тонн нефти на общую сумму более $400 млн, поставленную ПАО "Татнефть" трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта" в Полтавской области Украины.

По данным суда, оба олигарха находятся в международном розыске. Оба в случае установления их местонахождения могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей или иным способом воспрепятствовать производству.