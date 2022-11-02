В Москве задержали водителя грузовика, по вине которого погибли два человека в такси

За ним числится порядка 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Водитель грузовика, устроивший ДТП на улице 1905 года в Москве, задержан. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе столичной прокуратуры.

"27-летний виновник ДТП на ул. 1905 года задержан", - говорится в сообщении.

Утром в среду на улице 1905 года в районе дома 11 столкнулись коммерческий автобус, грузовой автомобиль и такси. Грузовик врезался в такси и вдавил его в автобус. Водитель грузового автомобиля с места происшествия скрылся. Им оказался гражданин Белоруссии 1995 года рождения. За ним числится порядка 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения. В результате ДТП погибли 34-летняя москвичка и 30-летний водитель такси. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.