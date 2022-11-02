В Херсоне сообщили, что при обстреле города со стороны ВСУ никто не пострадал

ВСУ ранее выпустили по городу 18 ракет из РСЗО американского производства HIMARS, системы ПВО сбили 12 из них

ХЕРСОН, 2 ноября. /ТАСС/. Никто не пострадал в результате обстрела Херсона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), который произошел в среду.

Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

"По состоянию на 18:40 пострадавших нет. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи", - приводит в Telegram-канале его слова пресс-служба Минздрава региона.

Ранее в экстренных службах Херсонской области сообщили журналистам, что украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Херсона. ВСУ выпустили 18 ракет из РСЗО американского производства HIMARS, 12 из которых были сбиты системами ПВО. Отмечалось, что остальные ракеты упали в районе Антоновского моста.