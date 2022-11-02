Суд Подмосковья принял решение о выселении семьи и матери Шестуна из их домов в Серпухове

Защита семьи бывшего главы Серпуховского района региона назвала это решение незаконным и необоснованным и намерена его обжаловать

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Серпуховский городской суд Московской области удовлетворил гражданские иски подмосковного территориального управления Росимущества о выселении из двух домов в Серпухове семьи и матери бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осужденного за коррупцию. Об этом ТАСС сообщила в среду супруга осужденного Юлия Шестун.

"Суд в Серпухове только что удовлетворил в полном объеме иски Росимущества о выселении нас с детьми из жилого дома, а также выселении 86-летней матери-инвалида Александра из ее дома в никуда. Нам дали восемь месяцев находиться в жилье, чтобы мы за это время самостоятельно подыскали себе другую жилплощадь", - сказала собеседница агентства. Защита семьи Шестуна намерена обжаловать это решение, назвав его незаконным и необоснованным.

Гражданские иски территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Московской области были зарегистрированы в Серпуховском суде в конце мая этого года. В исковых заявлениях истца были указаны как сам Шестун, так и его мать и супруга с малолетними детьми (2008 и 2014 годов рождения). Третьей стороной в суде выступило управление социальной защиты населения по городскому округу Серпухов. Сам Шестун принимал участие в процессе по видеосвязи.

Ранее супруга экс-главы Серпуховского района Юлия Шестун уточняла ТАСС, что представитель управления госимущества, ссылаясь на решение Красногорского суда, принятого 8 апреля 2019 года, потребовал от семьи передать дом, отказаться от права пользования и сняться с регистрационного учета. По ее словам, в ходе сегодняшнего заседания ответчиком суду были предоставлены справки об инвалидности 86-летней матери Александра, заявление о признании семьи малоимущей, так как доходы семьи не соответствует прожиточному минимуму, а также справки об отсутствии какой-либо собственности у всех ответчиков, которых выселяют, и проекты в рамках предложенного ранее судом заключения мирового соглашения, направленных почтой для урегулирования ситуации в Росимущество.

Прокурор поддержал исковые требования о выселении несовершеннолетних детей и матери-инвалида из жилища, добавила Шестун. "В прениях сторон органы опеки высказались сначала в поддержку малолетних детей, о том, что они не согласны с исковыми требованиями Росимущества, однако после 10-минутного перерыва опека заявила, что передумала, поддержав заявленный иск", - резюмировала Юлия Шестун.

Решения судов

В 2019 году во время предварительного следствия в отношении Шестуна в рамках первого уголовного дела Генпрокуратура России подала иск об изъятии имущества у Шестуна, 18 физических лиц и 21 юридических лиц. Красногорский суд в Подмосковье полностью удовлетворил исковые требования надзорного ведомства. Адвокаты ответчиков не согласились с решением суда, назвав его "экспроприацией", и обратились с жалобами в Европейский суд по правам человека.

Шестун в декабре 2020 года был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за мошенничество, взяточничество и ряд других коррупционных преступлений, штрафу в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на восемь лет. Также суд удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причиненного ущерба в размере 64,5 млн рублей. Вину по этому делу Шестун не признал. Домодедовский городской суд 19 мая приступил к рассмотрению по существу второго уголовного дела в его отношении об оскорблении судьи и сотрудников Генпрокуратуры РФ.