2 ноября, 19:20

В Воронежской области погиб в ДТП глава Озерского сельского поселения

Авария произошла в Бобровском районе региона, автомобиль Mitsubishi Lancer, где находился мужчина, столкнулся с "Камазом"

ТАСС, 2 ноября. Глава Озерского сельского поселения Бутурлиновского района Воронежской области Владимир Загонов погиб в среду вечером в аварии на трассе. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования его родным и близким, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Владимир Анатольевич был достойным руководителем и человеком. В молодости служил в спецподразделении, где прошел школу мужества и получил медаль "За отвагу". Потом посвятил себя родному селу Озерки. Последние 12 лет отвечал за организацию его развития и решение проблем земляков", - приводит пресс-служба слова Гусева.

По данным пресс-службы областного управления МВД, авария с участием легковой машины Mitsubishi Lancer и грузовиком "Камаз" произошла в 18:15 в Бобровском районе на 42-м км дороги М4 "Дон" - Таловая - Новохоперск. "В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир, 46-летняя жительница Бутурлиновского района, погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. 

Теги:
РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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