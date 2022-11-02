Компания Пригожина сообщила о получении 1,5 млн рублей от Шендеровича по решению суда

В пресс-службе компании "Конкорд" отметили, что средства направят в "Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" на оказание помощи участникам боевых действий

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом РФ с реестр СМИ-иноагентов) добровольно исполнил решение суда и перечислил на счет предпринимателя Евгения Пригожина 1,5 млн рублей по иску о распространении недостоверной порочащей информации. Об этом в среду сообщает пресс-служба компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

"Юридическая служба компании "Конкорд" сообщает, Виктор Шендерович добровольно исполнил решение суда по делу № 2-10655/2021 через депозит нотариуса и перечислил на счет Евгения Викторовича сумму в размере 1 500 000 рублей. Напомним, основанием для иска стало распространение Шендеровичем недостоверной порочащей информации об истце", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут направлены в "Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" на оказание помощи участникам боевых действий.

В конце декабря 2021 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с радиостанции "Эхо Москвы" 1 млн рублей, а с Шендеровича - 100 тыс. рублей по иску Пригожина о защите чести и достоинства, сообщала пресс-служба компании "Конкорд" в сети "ВКонтакте". В сентябре 2022 года пресс-служба компании сообщила, что Санкт-Петербургский городской суд увеличил размер присужденного морального вреда в пользу истца с Шендеровича - до 1 500 000 рублей, с ЗАО "Эхо Москвы" - до 2 000 000 рублей. Суд признал невозможным удаление и опровержение оспариваемых сведений в связи ликвидацией самих СМИ и с блокировкой их Роскомнадзором.