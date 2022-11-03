Четыре человека погибли при выбросе газа на шахте в Казахстане

В результате происшествия четыре человека госпитализированы, идут поиски одного шахтера

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Выброс газа произошел в четверг на шахте в Карагандинской области Казахстана, жертвами происшествия стали четыре человека. Об этом сообщил официальный представитель МЧС республики Руслан Иманкулов.

"По имеющейся предварительной информации, 3 ноября ориентировочно в три часа ночи (00:00 мск) в городе Шахтинск на шахте имени Ленина (АО "Арселор Миттал Темиртау") при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу", - цитирует его агентство Tengrinews.

По данным ведомства, проведена эвакуация 106 сотрудников. "Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - пояснил Иманкулов.