В Северодонецке из-за обстрела ВСУ разрушено здание станции технического обслуживания

Украинские военнослужащие выпустили четыре ракеты по Северодонецку и Сватово

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Здание станции технического обслуживания разрушено в Северодонецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в четверг сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Со стороны вооруженных формирований Украины [в среду] зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Северодонецк и Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрелов в населенном пункте Северодонецк разрушено здание станции технического обслуживания", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.