Жителя Омской области осудили за изнасилование малолетней дочери сожительницы

Ему назначили 13 лет колонии строгого режима

ОМСК, 3 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

"Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 35-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщила пресс-служба.

Следствие доказало, что в 2018-2019 годы мужчина совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал малолетнюю дочь сожительницы. О случившемся девочка рассказала своей матери, которая сообщила в правоохранительные органы, после чего мужчина был заключен под стражу.