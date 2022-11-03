В МВД заявили, что фигуранты дела Раковой признали вину и возместили ущерб в 65 млн рублей

В ведомстве добавили, что следствие полагает возможным изменить обвиняемым меру пресечения с заключения под стражу и нахождения под домашним арестом на запрет определенных действий

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела бывшего заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой признали вину и возместили ущерб в 65 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн рублей. Их показания позволили изобличить соучастников", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что следствие полагает возможным изменить обвиняемым меру пресечения с заключения под стражу и нахождения под домашним арестом на запрет определенных действий. Ракова в общей сложности находится под стражей 12 месяцев 27 суток. Такая же мера пресечения была избрана трем ее соучастникам, еще двое находятся под домашним арестом.

Ракова была задержана в октябре 2021 года. Обвиняемыми по делу проходят ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, несколько бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования, гражданский муж Раковой Артур Стеценко, исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова и проректор РАНХиГС Иван Федотов.

Дело связано с хищением средств фонда. По версии следствия, Ракова, занимавшая пост замминистра просвещения с октября 2018 по март 2020 года, в 2019 году добилась выделения организации средств на мероприятия в рамках проекта "Учитель года". Эти деньги, как полагает полиция, были похищены. Фонд привлек "Шанинку" к выполнению работ в качестве подрядчика. Кроме того, по версии следствия, фигуранты дела фиктивно трудоустраивали сотрудников фонда в РАНХиГС.