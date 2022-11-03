На Запорожье заявили, что украинские боевики спрятали взрывчатку в схроне на ЗАЭС

Силовики проверяют на освобожденной территории региона несколько мест, где украинские диверсанты могли заложить взрывчатку, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские диверсанты спрятали в одном из тайников на Запорожской АЭС (ЗАЭС) более килограмма взрывчатки. Об этом сообщил в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Как минимум в одном из мест речь идет о более чем килограмме", - ответил он на соответствующий вопрос в эфире Первого канала.

Рогов добавил, что в данный момент в Запорожской области идет проверка других мест, где украинские диверсанты могли заложить взрывчатку. "На освобожденной территории это исчисляется десятками закладок и схронов", - констатировал он.

По словам председателя движения, диверсию должен был совершить завербованный Службой безопасности Украины человек, но долгое время не удавалось найти добровольца, команда взорвать теплоэлектроцентраль была дана, когда началось обеспечение теплом жителей Энергодара.

Ранее в четверг советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщал, что украинское командование планировало организовать диверсию на магистрали теплоснабжения Энергодара, которая связана с ЗАЭС, а после этого выступить с обвинениями в адрес России. Теракт удалось предотвратить.