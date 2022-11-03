Суд в Казани заочно арестовал украинского бизнесмена Павла Овчаренко

Он обвиняется в хищении более 800 тыс. тонн нефти

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Вахитовский суд Казани заочно арестовал украинского олигарха, председателя правления ЗАО "Укртатнафта" Павла Овчаренко, обвиняемого по делу о хищении более 800 тыс. тонн нефти, сообщили ТАСС в суде.

"В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию РФ Овчаренко П. В., которому органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ", - сообщили в пресс-службе суда. Сегодня суд также рассмотрит ходатайство о заочном аресте еще одного бизнесмена из Украины - Александра Ярославского.

В среду Вахитовский районный суд Казани по тому же уголовному делу заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Адвокат Овчаренко заявлял, что для ареста его подзащитного нет оснований. По его словам, обвиняемый проживает в Париже, не имеет доступ к свидетелям и не может оказывать на них давление. Также защита заявила, что Овчаренко не скрывается от розыска и находится за пределами РФ, так как является гражданином Украины, а проживает во Франции с 2015 года.

Согласно обвинению, с декабря 2006 года по октябрь 2007-го Коломойский, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, присвоили более 800 тыс. тонн нефти на общую сумму более 400 млн долларов, поставленную ПАО "Татнефть" трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта" в Полтавской области Украины.

Бизнесмены объявлены в международный розыске. Обвиняемые в случае установления их местонахождения могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей или иным способом воспрепятствовать производству.