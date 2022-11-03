МВД установило не всех соучастников дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Она обвиняется в хищении в особо крупном размере

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Следователи МВД не смогли установить всех соучастников дела экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, которая обвиняется в хищении в особо крупном размере. Об этом сказала прокурор в Мосгорсуде, где рассматривается вопрос об изменении фигурантам мер пресечения, передает корреспондент ТАСС.

"Я поддерживаю ходатайство о смягчении Раковой и другим фигурантам дела меры пресечения. Но хочу подчеркнуть, что не все соучастники преступления установлены, одна из соучастниц скрылась от следствия. Поэтому на обвиняемых необходимо наложить запреты на определенные действия и следить за их соблюдением", - сказала прокурор. Ранее сообщалось, что расследование дела завершено.

Днем ранее следствие вышло в суд с ходатайством об изменении фигурантам дела мер пресечения с ареста или домашнего ареста на запрет определенных действий, в частности - на выход из дома в ночное время. По данным МВД, фигуранты уголовного дела Раковой признали вину и возместили ущерб в размере 65 млн рублей.

Ракова в общей сложности находится под стражей 12 месяцев и 27 суток. Такая же мера пресечения была избрана трем ее соучастникам, еще двое находятся под домашним арестом.

Ракова была задержана в октябре 2021 года. Обвиняемыми по делу проходят ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, несколько бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования, гражданский муж Раковой Артур Стеценко, исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова и проректор РАНХиГС Иван Федотов.

Дело связано с хищением средств фонда. По версии следствия, Ракова, занимавшая пост замминистра просвещения с октября 2018 по март 2020 года, в 2019 году добилась выделения организации средств на мероприятия в рамках проекта "Учитель года". Эти деньги, как полагает полиция, были похищены. Фонд привлек "Шанинку" к выполнению работ в качестве подрядчика. Кроме того, по версии следствия, фигуранты дела фиктивно трудоустраивали сотрудников фонда в РАНХиГС.